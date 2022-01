Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Unfall mit rund 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 35.000 Euro kam es am Mittwoch kurz nach 15:00 Uhr auf der A 81 auf Höhe der Autobahnanschlussstellen Böblingen/Sindelfingen. In Fahrtrichtung Singen befuhr ein 40-jähriger Ford-Lenker zunächst den Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt. Dieser war im weiteren Verlauf mit Warnbaken abgesperrt, weshalb er nach links auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn wechselte. Dabei übersah er vermutlich den bereits auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Ford zunächst quer vor die Sattelzugmaschine geschoben und dann nach links in die Mittelleitplanke abgewiesen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, die Fahrer blieben unverletzt.

