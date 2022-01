Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: unbekannte Jugendliche auf Spritztour mit fremdem PKW

Ludwigsburg (ots)

Wegen unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs ermittelt der Polizeiposten Markgröningen gegen vier noch unbekannte Jugendliche, die am Mittwochabend mit einem fremden PKW eine Spritztour machten. Gegen 19.00 Uhr stellte ein 70 Jahre alter Mann seinen Renault auf dem Parkplatz eines Gymnasiums in der Schwieberdinger Straße in Markgröningen ab. Als er gegen 21.00 Uhr zurück zum Parkplatz kam, musste er feststellen, dass das Auto nicht mehr da war. Zunächst kontaktierte er einen Verwandten, der ihn abholen kommen sollte, und dann alarmierte er die Polizei. Während der 70-Jährige im Auto seines Bruders auf die Polizei wartete, fuhr plötzlich sein Renault wieder auf den Parkplatz. Besetzt war das Fahrzeug mit vier unbekannten Jugendlichen. Als die beiden Männer die Verfolgung des Renaults aufnahmen, bemerkten die Tatverdächtigen dies offensichtlich, denn sie sprangen urplötzlich aus dem Fahrzeug und rannten davon. Der Motor des Renault lief noch und auch die Handbremse war nicht angezogen worden, so dass der PKW gegen einen Busch rollte und ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Mehrere Streifenwagenbeamte fahndeten nach den Tatverdächtigen. Sie konnten jedoch niemanden mehr feststellen. Einer der vier Jugendlichen trug eine dunkle Jacke mit einem Zeichen darauf, hatte dunkelblonde, schulterlange Haare und einen Bart. Ein zweiter Tatverdächtiger hat ein schmales Gesicht und dunkle Haare, die bis zu den Ohren reichten. Die Polizei nimmt weitere Hinweise unter Tel. 07145 9327-0 entgegen.

