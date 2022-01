Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: PKW fährt gegen Betonmauer

Ludwigsburg (ots)

Ein 35 Jahre alter PKW-Fahrer wurde am Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr leicht verletzt, als er mit seinem Seat gegen eine Betonmauer in der Harteneckstraße fuhr. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er in Fahrtrichtung Neckarstraße fahrend plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen eine Waschbetonmauer. Das Fahrzeug wurde hierbei gedreht und rollte rückwärts gegen einen geparkten BMW. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.500 Euro, während die Mauer unbeschädigt blieb. Da das Fahrverhalten des Seat-Fahrers möglicherweise von einer Medikamenteneinnahme herrührte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

