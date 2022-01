Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart: LKW-Fahrer beschädigt Warnbaken und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg, 0711 6869-0, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13:50 Uhr, auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer wollte vermutlich an der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen von der Autobahn abfahren. Da er hierbei jedoch mutmaßlich zu früh nach rechts abbog, geriet er in einen mit Warnbaken abgrenzten Bereich. Dort wurden mindestens fünf Warnbaken beschädigt und Trümmerteile gerieten auf die Fahrbahn. An der Absperrung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

