Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Leezen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Leezen und Rampe ist am späten Dienstagnachmittag ein 60-jähriger Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Auto ausgangs einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge prallte der PKW gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der 61-jährige deutsche Autofahrer im Unfallwagen eingeklemmt. Er musste durch die herbeigerufene Feuerwehr befreit werden. Kurz darauf brachte ein Rettungswagen den Mann ins Krankenhaus. Laut einer Zeugenaussage, soll der Fahrer kurz vor dem Unfall durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und dabei auch auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde dem Unfallfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am PKW des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell