Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unbekannter Täter stößt Bäckerei-Kundin zur Seite und raubt Wechselgeld

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntag gegen 12:15 Uhr stieß ein bisher unbekannter männlicher Tatverdächtiger in einer Bäckerei am Kirchplatz in Kaldenkirchen eine 45-jährige Kundin aus Nettetal zur Seite. Anschließend raubte er das auf der Theke bereitgelegte Wechselgeld. Die 45-jährige blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete mit dem Wechselgeld auf seinem weißen Damenfahrrad von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 25-35 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, blaue Jeans sowie Turnschuhe. Das Damenfahrrad war weiß lackiert und besaß einen Fahrradkorb vorne. Das Kriminalkommissariat bittet um mögliche weitere Hinweise unter der Rufnummer 02162 377-0. /CB (1034)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell