Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Jugendlicher bei Unfall in Kreisverkehr leicht verletzt - Verursacher mit silbernem PKW flüchtig

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Sonntag, 05.12.2021 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Niederkrüchten auf seinem Fahrrad die Schulstraße in Elmpt. Im Bereich des Kreisverkehrs an der Overhetfelder Straße wurde er von einem silbernen PKW angefahren und stürzte von seinem Rad. Möglicherweise handelte es sich bei dem PKW um einen Van. Der Jugendliche wurde durch den Sturz leicht verletzt. Das Fahrrad wurde dabei beschädigt. Der verursachende PKW entfernte sich ohne anzuhalten über die Overhetfelder Straße von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat Viersen zu melden. /tk (1033)

