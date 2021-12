Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus - alle Zimmer durchwühlt

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 17:15 Uhr und Samstag 01:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Emil-Flecken-Straße in Dülken ein. Der oder die Täter kletterten über einen Zaun in den Garten und hebelten die Terrassentür auf. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten eine Geldkassette. Anschließend entkamen sie unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (1030)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell