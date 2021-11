Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Stieghorst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Bisher unbekannte Täter stiegen am Sonntag, 31.10.2021, in Wohnungen an der Gleiwitzer Straße und der Flensburger Straße ein - Zeugen gesucht.

Zwischen 11:30 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Balkontür gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Gleiwitzer Straße. In der Hochparterrewohnung betraten sie mehrere Räume und verließen das Gebäude schließlich mit einem Schlüssel.

An der Flensburger Straße, nahe der Sonderburger Straße, brachen die Unbekannten zwischen 15:50 Uhr und 20:00 Uhr über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie diverse Räume, wo sie Schmuck und Münzen fanden. Mit dem Diebesgut verließen sie die Wohnung über die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

