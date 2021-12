Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Brand am Wilhelmplatz - Kripo sucht Zeugen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Wer hat Videos gemacht? Am Freitagmorgen gegen 10.45 Uhr entstand in einem Pavillon vor einer Pizzeria auf dem Wilhelmplatz ein Brand, der sich auf die Pizzeria ausdehnte. Es entstand Sachschaden, drei Menschen wurden nach jetzigem Stand durch Rauchgase leicht verletzt. Feuerwehr, Rettungs- und Ordnungskräfte waren mit zahlenreichen Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere sollen sich auf dem Wilhelmplatz Passanten aufgehalten haben, die die Brandentstehung mit ihren Smartphones gefilmt haben sollen. Wenn Sie also Hinweise zum Brand geben können und möglicherweise ein Video gemacht haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1028)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell