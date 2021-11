Polizei Bochum

POL-BO: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw in Bochum

Bochum (ots)

Am späten Samstagabend, 6. November, kam es in Bochum zu Sachbeschädigungen an mehreren Autos.

Zwischen 21 Uhr und 0 Uhr verursachten Unbekannte Schäden an den Reifen von mindestens elf Fahrzeugen an der Robert-Koch-Straße. Dadurch waren diese nicht mehr fahrbereit. Derzeit ist unklar, wie die Schäden verursacht wurden.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Angaben zu diesen machen?

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell