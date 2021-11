Polizei Bochum

POL-BO: Reifen mehrerer Autos in Witten zerstochen

Witten (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. November verursachten bislang unbekannte Täter in Witten Schäden an mehreren Pkw.

An der Meesmannstraße in Herbede wurden im Zeitraum von Samstagabend (21 Uhr) bis Sonntagnachmittag (14 Uhr) die Reifen von sechs Autos zerstochen.

Die Polizei sucht Zeugen dieser Taten.

Das zuständige Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909 -8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell