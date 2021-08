Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (308/2021) Unbekannter entzündet brennbare Flüssigkeit vor Polizeistation Hattorf - Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hattorf, Bahnhofstraße

Freitag, 13. August 2021, gegen 05.30 Uhr

HATTORF (jk) - Auf dem gepflasterten Hof vor der Polizeistation in Hattorf (Landkreis Göttingen) hat nach vorliegenden Erkenntnissen am frühen Freitagmorgen (13.08.21) ein unbekannter Mann mutmaßlich eine brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet und anschließend angezündet. Die Flammen erloschen schließlich von selbst. Schäden am Gebäude blieben deshalb aus.

Die Polizeidienststelle befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße. Über den Diensträumen gibt es zwei vermietete Wohnungen, deren Bewohner zur Tatzeit auch zuhause waren. Aufgrund dessen hat die Polizei Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Eine Hundehalterin hatte gegen 05.30 Uhr zunächst eine männliche Person beobachtet, die sich auf dem Gelände verdächtig verhielt und wenig später die Flammen bemerkt. Die Frau alarmierte die Polizei, der mutmaßliche Täter flüchtete.

Das Motiv ist bislang noch unklar. Die Polizei Osterode ermittelt in alle Richtungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell