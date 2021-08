Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (305/2021) In der Nacht zu Mittwoch: Unbekannte stehlen zwei hochwertige Audi in Eddigehausen

Göttingen (ots)

Bovenden, Ortsteil Eddigehausen, Liegnitzer Straße und Hirtenweg Nacht zu Mittwoch, 11. August 2021

BOVENDEN (jk) - Unbekannte haben im Bovender Ortsteil Eddigehausen (Landkreis Göttingen) in der Nacht zu Mittwoch (11.08.21) zwei hochwertige Autos gestohlen. Der Audi SQ 5 in Graumetallic und der schwarze Audi A 6 Allroad Quattro waren vor Wohnhäusern in der Liegnitzer Straße bzw. dem Hirtenweg abgestellt. Von hier verschwanden beide im Laufe der Nacht spurlos. Die genaue Schadenshöhe steht nicht fest, wird aber bei mehreren zehntausend Euro angenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

