Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (304/2021) Farbschmierereien in Bad Sachsa - Unbekannte besprühen Schaufenster und Gehweg mit roter Farbe

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Schulstraße

Nacht zu Samstag, 31. Juli 2021

BAD SACHSA (jk) - In der Schulstraße von Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 31. Juli mehrere Schaufensterscheiben und einen Teil des Gehwegs mit roter Farbe beschmiert. Gesprüht wurden u. a. Linien und die Zahlenkombination "262". Die Polizei in Bad Sachsa hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 05523/952790.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell