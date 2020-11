Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Pflasterstein Schaufensterscheibe eingeworfen

GronauGronau (ots)

Unbekannte warfen mit einem Pflasterstein eine Schaufensterscheibe in Gronau ein. In das Geschäft an der Neustraße gelangten die Einbrecher nicht. Als "Tatwerkzeug" diente ein Stein von einer benachbarten Baustelle. Der Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Zugetragen hat sich die Tat von Mittwoch, 18.10 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

