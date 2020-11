Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Imbiss an Gildehauser Straße

In einen Imbissbetrieb sind Unbekannte in Gronau in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Dazu hebelten sie zunächst ein Fenster eines Wintergartens auf und gelangten so in das Gebäude an der Gildehauser Straße. Aus einem Kühlschrank nahmen die Täter mehrere Getränkeflaschen. Das Aufbrechen der Kasse erwies sich als sinnlos. Bargeld lagerte dort nicht. Der Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

