Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Wohnungseinbruch

Kempen (ots)

Am Samstag, 04.12.2021, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher, in ein Einfamilienhaus auf der Minna-Meckel-Straße, einzubrechen. An zwei Terrassentüren konnten Heblmarken festgestellt werden. Die Türen hielten jedoch der Gewalteinwirkung stand und die Täter gelangten nicht ins Haus. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0.

