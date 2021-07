Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brand in der Hohenzollernstraße

Wuppertal (ots)

Am 16.07.2021, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Gaststättenbetrieb in der Hohenzollernstraße. Vermutlich durch ein Kurzschlussgeschehen in einem Verteilerkasten kam es zu einem Brand, bei dem zwei Mitarbeiter leicht verletzt wurden. Das Feuer breitete sich rasch in den Dachstuhl und in den Bereich der Küche aus, bevor es auch weitere Teile des Hauses in Mitleidenschaft zog. Die Schadenshöhe liegt bei circa 300.000 Euro. Während der Löscharbeiten waren die Hohenzollernstraße und die Wettiner Straße komplett gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell