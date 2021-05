Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Brandstiftungen im Bereich Markt

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich Markt zu mehreren Brandstiftungen durch bisher unbekannte Täter. Gegen 01.40 Uhr brannte ein im Bereich Markt abgestelltes Fahrrad. Unbekannte hatten den Fahrradkorb in Brand gesetzt. Gegen 02.50 Uhr brannten im Bereich Markt mehrere Papiermülltonnen in einer Tiefgarage. Die Rauchschwaden stiegen durch Kellerschächte eines angrenzenden Mehrfamilienhauses nach außen. Die Anwohner mussten das Wohnhaus vorsorglich verlassen und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

