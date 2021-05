Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin angefahren

Bocholt (ots)

Am späten Freitagabend überquerte eine 17-jährige Fußgängerin gegen 22.50 Uhr die Werther Straße in Richtung Thonhausenstraße. Dabei schätzte sie nach eigenen Angaben die überhöhte Geschwindigkeit eines silbernen Kleinwagens mit einem Bocholter Kennzeichen (BOH) falsch ein. Dieser war außerorts auf der Werther Straße stadteinwärts unterwegs. Das Fahrzeug streifte die 17-Jährige am Bein. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

