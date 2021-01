Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufbruch eines Milchautomaten

Morbach Hundheim (ots)

In de Nacht zu Freitag 15.01.21 kam es in Morbach OT Hundheim zu einem Aufbruch des Milchautomaten am Reinhardshof. Ein männlicher Täter und eine weibliche Täterin, beide etwa 25 bis 35 Jahre alt, betraten gegen 03 Uhr den Verkaufsraum, entnahmen zunächst die Tageseinnahmen aus der Kasse und verließen den Tatort. Etwas später, gegen 04:40 Uhr, kommt der männliche Täter nochmals zurück und bricht den Milchautomat gewaltsam auf. Auch hier werden die Tageseinnahmen entnommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter einen Pkw genutzt haben. Der Gesamtschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der PI Morbach entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach Telefon: 06533/ 9374-0

Telefax: 06533/ 9374-50



