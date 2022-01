Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Hund beschädigt Jacke

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 12. Januar kam es in der Wiesenstraße in Großsachsenheim zu einer unschönen Begegnung zwischen einer 63 Jahre alten Fußgängerin und zwei Hunden. Die Frau war gegen 17.25 Uhr im Begriff die Treppenstufen vom Bahnhof kommend in Richtung der Wiesenstraße hinunter zu gehen. Kurz vor Beginn der Treppe befand sich ein noch unbekannter Mann, der einen etwa 40 cm hohen Hund mit kurzem, schwarzem Fell an einer Leine führte, vor der Frau und ging in dieselbe Richtung. Ein zweiter, größerer Hund (ca. 80 cm) mit langem Fell lief frei herum. Dieses Tier sprang plötzlich an der 63-Jährigen hoch, biss im Schulterbereich in ihre Jacke und zerriss diese. Der kleinere Hund soll die Frau währenddessen ins Hinterteil gekniffen haben. Ohne sich weiter um die Frau zu kümmern, machte sich der Mann, nachdem er den größeren Hund gebändigt hatte, in Richtung der Wiesenstraße aus dem Staub. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen und bittet insbesondere Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter Tel.07141 18-9 zu melden.

