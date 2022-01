Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster Zutritt in eine Gaststätte in der Marktstraße. Dort brach er zwei Geldspielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Zudem stahl der Einbrecher einen Bedienungsgeldbeutel mit etwa 50 Euro Bargeld sowie ein iPhone. Wieviel Geld er aus den Automaten erbeutete, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, 07144 900-0, zu melden.

