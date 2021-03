Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL)(GP) Region - Im Rausch bei Rot /Nicht nur im Rausch waren vier Verkehrsteilnehmende am Donnerstag in der Region unterwegs.

(BC) Gegen 19.30 Uhr war ein 24-Jähriger in der Eisenbahnstraße unterwegs. Weil der E-Scooter-Fahrer bei Rot über die Ampel fuhr, stoppte ihn die Polizei. Schnell bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der Mann Drogen genommen hatte. Er kam in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass kein Versicherungsschutz für den Roller vorlag. Auch deshalb wird der 24-Jährige nun zur Rechenschaft gezogen.

Kurz vor 20 Uhr stoppte die Polizei eine Autofahrerin, die zwischen Oggelshausen und Bad Buchau unterwegs war. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die Frau Drogen genommen hatte. Das bestätigte auch ein Test. Die 42-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihr ein Arzt Blut abnahm.

(UL) In Ulm kontrollierte die Polizei gegen 20.45 Uhr einen Pkw, der in der Brunnenstraße unterwegs war. Die Beamten rochen Alkohol und hatten den Verdacht, dass der Autofahrer zu viel davon getrunken hatte. Ein Test bestätigte das. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt dem 34-Jährigen Blut ab. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Polizei Drogen. Die Beamten beschlagnahmten das Marihunana. Auch deshalb erwartet den Mann nun eine Anzeige.

(GP) Drogen genommen hatte auch ein 43-Jähriger, den die Polizei gegen 23.45 Uhr kontrollierte. Der Autofahrer war in der Roßbacher Straße unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Auch er kam in ein Krankenhaus und musste Blut abgeben.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Auch auf dem E-Scooter.

