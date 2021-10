Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dachstuhlbrand in der Attendorner Innenstadt

Attendorn (ots)

Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei in der Attendorner Innenstadt ein Wohnungsbrand gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Dachgeschosswohnung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Niedersten Straße in Flammen. Durch den Brand wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen in den nächsten Tagen.

