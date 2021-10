Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte brechen in Geldinstitut ein

Drolshagen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (20. Oktober 2021,17 Uhr) bis Donnerstag (21. Oktober, 8 Uhr) sind derzeit noch unbekannte Täter in ein Geldinstitut in der Hagener Straße in Drolshagen eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich Zugang zu der Filiale, in dem sie ein Fenster aufhebelten. In der Bank brachen sie Teile eines Münzrollenautomaten auf. So erbeuteten sie einen derzeit noch unbekannten Betrag an Hartgeld. Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell