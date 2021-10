Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zoom-Vortrag am "Tag des Einbruchschutzes 2021"

Kreisgebiet (ots)

Am 26. Oktober findet um 17 Uhr anlässlich des "Tag des Einbruchschutzes" eine von der Verbraucherzentrale Lennestadt gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Olpe organisierte Zoom-Konferenz statt, zu der interessierte Bürger:innen herzlich eingeladen sind.

In den gemeinsamen Onlinevorträgen geht es um die Themen Einbruchschutz (Referent Polizeihauptkommissar Michael Meinerzhagen, Kreispolizeibehörde Olpe), Energieberatung (Referent Stefan Hoffmann, Verbraucherzentrale Lennestadt) sowie Handwerkerverträge und Schlüsseldienste (Referentin Anke Müller, Verbraucherzentrale Lennestadt).

Im Vortrag "Riegel vor" stellt Michael Meinerzhagen Informationen zur Sicherheitstechnik, Verhaltensprävention und die Möglichkeit der kostenlosen und neutralen Beratung zum Einbruchschutz durch die Kreispolizeibehörde Olpe vor.

Im Anschluss gibt Anke Müller Tipps zur Beauftragung von Handwerkern sowie Schlüsseldiensten und weist auf potentielle Gefahren durch unseriöse Anbieter und Probleme bei Nichterfüllung abgeschlossener Verträge hin.

Zuletzt gibt Stefan Hoffmann in seinem Beitrag über die Energieberatung auf energetische Maßnahmen und der Beantragung von staatlichen Fördermitteln ein. Hier erfahren die Zuhörer Informationen über technische Grundlagen des Wärmeschutzes im Gebäude und darüber, inwieweit Fenster dabei eine Rolle spielen. Anschließend geht es um die unterschiedlichen Typen und Funktionen von Fenstern und darum, was beachtet werden muss, wenn Wärmeschutz mit Einbruchschutz kombiniert wird. Zum Schluss gibt es Informationen über Fördermöglichkeiten und über individuelle Beratungsangebote der Verbraucherzentrale NRW.

Die Veranstaltung findet über die Plattform "Zoom" statt. Der nachfolgende Link: https://us06web.zoom.us/j/83782451052?pwd=Y2JDV29yN09JaGRGd2FHazJaVitaUT09 kann einfach von Interessenten angeklickt werden. Die Teilnehmenden werden automatisch in einen Warteraum und anschließend in die Konferenz weitergeleitet. Es muss keine Applikation heruntergeladen werden. Interessierte müssen sich auch nicht registrieren. Teilnehmende, die sich alternativ nicht über den Link einwählen, erhalten über die Angabe der Meeting-ID: 837 8245 1052 sowie dem Kennwort: 313804 Zugang zu der Onlinekonferenz.

Als weiteres Angebot bietet die Kreispolizeibehörde Olpe den Bürger:innen an, sich telefonisch beraten zu lassen. Interessierte können sich am Donnerstag (28. Oktober 2021) zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr und am Freitag (29. Oktober) zwischen 10 Uhr und 13 Uhr mit Michael Meinerzhagen unter der Telefonnummer 02761-9269-6131 in Verbindung setzen.

Ergänzend bietet auch die Verbraucherzentrale Lennestadt zum Thema Wärmeschutz und Fördermittel eine Telefonberatung am Donnerstag (28. Oktober) sowie am Donnerstag (4. November) zwischen 14 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 02723-71957-20 an. Weitere Termine sind auf Anfrage möglich.

Für Rückfragen wenden sich Interessierte bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder an die Verbraucherzentrale Lennestadt unter der Telefonnummer 02723-71957-0.

