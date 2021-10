Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter verursachen Einbruchsalarm in Spielhalle

Drolshagen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.10.2021) wurde gegen 3.14 Uhr ein Einbruchsalarm in einer Spielhalle im Postweg in Drolshagen ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Haupteingangstür auf, an der Tür und dem Rahmen wurden diverse Hebelmarken eines Werkzeugs festgestellt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter den Alarm auslösten und daraufhin flüchteten. Im Inneren der Spielhalle wurden keine weiteren Beschädigungen im Kassenbereich und an den Spielautomaten festgestellt werden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell