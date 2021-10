Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit Krankenfahrstuhl gegen Lkw gefahren

Olpe (ots)

Am Mittwoch (20.10.2021) querte eine 81-Jährige um 11.45 Uhr mit ihrem elektrisch angetriebenen Krankenfahrstuhl die Fahrbahn der Kardinal-von-Galen-Straße. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, in Richtung Bruchstraße fahrenden Lkw und stieß gegen dessen hintere rechte Seite, wodurch sie leichte Verletzungen davontrug. Da sie bei dem Aufprall mit dem Krankenfahrstuhl in einen Zwischenraum zwischen dem hinteren Reifen und dem Fahrzeugheck des Lkw geriet, war der Krankenfahrstuhl kurzzeitig eingeklemmt. Als der Lkw-Fahrer im Außenspiegel den Unfall bemerkte, setzte er sofort das für eine Befreiung des Krankenfahrstuhls erforderliche Stück zurück. Die 81-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

