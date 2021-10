Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Olpe (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 46-Jährige um 15.53 Uhr mit ihrem Pedelec die Straße "Zur Jugendherberge" und beabsichtigte, an der Einmündung "Stader Straße" nach links auf den dortigen Seitenstreifen in Fahrtrichtung Eichhagen zu fahren. Dazu musste sie an einem am Einmündungsbereich geparkten Pkw vorbeifahren, geriet hierbei auf feuchter, laubbedeckter Fahrbahn auf den dortigen Grünstreifen und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Sie gab jedoch an, keinen Rettungswagen zu benötigen.

