Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht dank Zeugen erfolgreich geklärt

Attendorn (ots)

Am Dienstag (19. Oktober) hat sich gegen 12.50 Uhr eine Unfallflucht in der Straße "Unterm Hunnebrink" in Attendorn-Neuenhof ereignet, bei der ein aufmerksamer Zeuge sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs merkte und dies meldete. Der Zeuge gab an, dass er zunächst einen lauten "Knall" vernahm und daraufhin aus seinem Fenster einen weißen Kleintransporter sah, der rückseitig an einem Grundstückszaun stand. Dieser war augenscheinlich gegen den Zaun gefahren. Nach den Zeugenangaben setzte der Fahrer den Transporter wieder ein Stück nach vorne und begutachtete den Schaden am Zaun. Im Anschluss setze er seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und teilte dieses dem Eigentümer des Zauns umgehend mit. Dieser meldete die Flucht der Polizei. Da noch kein Fahrzeugführer angetroffen werden konnte, dauern die Ermittlungen zu dem Fahrer noch an. An dem Zaun entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

