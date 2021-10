Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Abgestelltes E-Mountainbike entwendet

Attendorn (ots)

Attendorn- In der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr haben am Dienstag (19. Oktober) Unbekannte ein E-Bike, das in der Königsberger Straße in Attendorn abgestellt war, entwendet. Das Pedelec war mit einem Faltschloss, das ebenfalls mitgenommen wurde, gesichert. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein blau-goldenes E-MTB der Marke Raymond, Modell: Fullray e 8.0, im Wert von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell