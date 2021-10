Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 61-jähriger Kradfahrer bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (18. Oktober) hat sich gegen 15.15 Uhr ein Alleinunfall eines 61-jährigen Motorradfahrers auf der L697 in Attendorn-Helden ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Kradfahrer die Straße von Helden kommend in Richtung Attendorn. In einer Linkskurve stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell