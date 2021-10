Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einsatzkräfte durch Randalierer verletzt

Altenhundem (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Freitag (15. Oktober) gegen 12 Uhr auf dem Marktplatz in Lennestadt-Altenhundem sind zwei Polizeibeamt:innen verletzt worden. Die Einsatzkräfte sprachen vorab einem 20-Jährigen einen Platzverweis aus. Dieser kam der Aufforderung der Beamt:innen zunächst nach, holte dann aber aus einem vor Ort befindlichen Mülleimer Flaschen und Müll und warf diese zu Boden. Zudem wurde er immer aggressiver und beleidigte die Polizist:innen. Aufgrund seines Verhaltens konnte eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden, sodass er zur Polizeiwache gebracht werden sollte. Bei der Ingewahrsamnahme durch die Beamt:innen verletzte er durch Sperren und Schläge eine 24-jährige sowie einen 25-jährigen Polizisten. Sie blieben dienstfähig. Der 20-jährige Randalierer wurde auf Anordnung eines Gerichtes in ein Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte schrieben eine entsprechende Anzeige.

