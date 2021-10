Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 61-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (15. Oktober) gegen 17 Uhr auf der Lübecker Straße in Attendorn ist eine 61-Jährige verletzt worden. Die Fußgängerin beabsichtigte, die Briloner Straße an der Einmündung Lübecker Straße/Briloner Straße mit ihrem Rollator zu überqueren. Zeitgleich rollte ein 23-Jähriger mit seinem Pkw langsam rückwärts in die Briloner Straße ein. Er sah zwar die zu dem Zeitpunkt wartende Frau, jedoch nahm er an, dass diese stehen bleiben würde. Da die Rollatorfahrerin jedoch weiter ging, kam es zur Kollision. Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden am Rollator sowie am Pkw.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell