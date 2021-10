Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberveischede

Olpe (ots)

Am Sonntag (17. Oktober) hat sich gegen 18.30 Uhr auf der B55 ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr zunächst ein 80-Jähriger mit seinem Pkw die L880 von Oberveischede kommend in Richtung Mecklinghausen. Er beabsichtigte, die Kreuzung zur B55 zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Dadurch kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich, wobei der von rechts kommende Wagen in ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen (39 und 31 Jahre sowie 37 und 3 Jahre) verletzt. Sie wurden von Rettungswagenteams in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin verblieben nach eigenen Angaben unverletzt. Es entstand Sachschaden, sowohl an den Fahrzeugen als auch an einer Laterne und einer Leitplanke, im fünfstelligen Eurobereich.

