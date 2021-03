POL-VER: Brand in einem Mehrparteienhaus + Motorradfahrer verstorben + Einbruch gescheitert + Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus + Mitfahrerin leicht verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Brand in einem Mehrparteienhaus

Achim. In der Verdener Straße (L 158) kam es am späten Montagnachmittag zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Hierbei wurde eine 77-jährige Anwohnerin leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ursächlich für das Feuer war nach ersten Ermittlungen der Polizei angebranntes Essen auf dem Herd. Von der brandbetroffenen Wohnung aus waren sämtliche andere Wohneinheiten des Hauses durch die Rauchentwicklung ebenfalls betroffen. Die Bewohner wurden daher aus den Wohnungen evakuiert. Der Brand wurde durch ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr unter Atemschutz gelöscht. Hierfür war die Landesstraße 158 zeitweise voll gesperrt. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Motorradfahrer verstorben (Lichtbild in digitaler Fotomappe)

Emtinghausen. Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 57-jähriger Kradfahrer über die Bremer Straße (L 331) in Richtung Riede fuhr und im Ortskern Emtinghausen einen Lkw, der sich vor ihm befand, überholte. Beim Einscheren nach dem Überholvorgang verlor der 57-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Dabei prallte er mit einer Straßenlaterne zusammen und wurde tödlich verletzt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten war die Landesstraße 331 voll gesperrt.

Einbruch gescheitert

Verden. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit zwischen dem 08.03.2021 und dem 29.03.2021 scheiterten bisher unbekannte Täter an einem Fenster. Ohne in das Haus zu gelangen, flüchteten die Täter vom Tatort in der Waller Heerstraße. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Achim. In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag versuchten derzeit unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße, in Höhe der Straße "Meyerholz", gewaltsam zu öffnen. Als die Täter hierbei scheiterten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim (04202/9960) zu melden.

Mitfahrerin leicht verletzt

Ottersberg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen und einer 50-jährigen Autofahrerin kam es am Montagmorgen in der Straße "Posthausen" (L 155). Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die 58-Jährige bei einer Ampel das Rotlicht und stieß im Einmündungsbereich mit dem Pkw der 50-Jährigen zusammen. Hierbei wurde eine Mitfahrerin der 58-Jährigen leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen der 50-jährigen Autofahrerin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf mindestens 11.000 Euro.

