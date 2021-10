Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw überschlagen

Finnentrop (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:30 h in Finnentrop-Ostentrop zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Finnentrop leicht verletzt wurde. Vermutlich aufgrund nicht angemessener Geschwindigkeit geriet die Fahranfängerin an der Unfallörtlichkeit gegen eine Grundstücksmauer, worauf sich der Pkw überschlug. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die eingesetzte Feuerwehr aus Finnentrop streute auslaufende Betriebsstoffe an der Unfallstelle ab. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell