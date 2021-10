Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendiebstahl aufgeklärt

Olpe (ots)

Olpe - Am Donnerstagabend (14.10.2021) betrat um 18:05 Uhr ein vermeintlicher Kunde ein Lederwarengeschäft in der Westfälischen Straße. Er begutachtete mehrere Geldbörsen und ließ sich vom Inhaber drei zur Auswahl vorlegen. Die Kommunikation verlief in englischer Sprache. Kurz darauf verließ der Mann den Laden und der Inhaber bemerkte das Fehlen einer Geldbörse im Wert von 40 EUR. Nach dem Schließen des Ladens traf der Inhaber den Tatverdächtigen um 18:25 Uhr in der Innenstadt an. Dieser war gerade dabei, in die gestohlene Geldbörse diverse persönliche Dinge einzusortieren. Auf Vorhalt gab der überraschte Dieb die Geldbörse an den Eigentümer heraus und entfernte sich. Der Ladeninhaber informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, am Finkenhagen angetroffen werden. Der Anzeigenerstatter wurde hinzu gebeten und identifizierte den 36-Jährigen eindeutig. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige.

