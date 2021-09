Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Gartenhütte

Kusel (ots)

Am Sonntag, den 12.09.2021 kam es gegen 02:45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in einer unbewohnten Gartenhütte hinter einem bewohnten Anwesen, in der Straße Oberer Holler zu einem Brand. Durch das schnelle Eingreifen der hinzugerufenen Feuerwehr, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Die freiwillige Feuerwehr Kusel war mit 14 Kräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich laut derzeitigem Stand auf circa 5000 EUR. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bezüglich des Brands bittet die Polizei Kusel unter der Tel.:06381-9190 oder per E-Mail unter piku-sel@poilzei.rlp.de mitzuteilen. |pikus

