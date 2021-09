Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hefersweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ist es am Freitagnachmittag auf der L382 gekommen. In einer Linkskurve kam der 65-jährigen PKW Fahrerin ein Wohnmobil zu weit auf ihrer Fahrspur entgegen und touchierte ihren Außenspiegel. Der Fahrer des Wohnmobils entfernte sich im Anschluss, in Richtung Reipoltskirchen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell