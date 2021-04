Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rechts vor Links nicht beachtet - 15.000 Euro Sachschaden

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 26-jähriger Fahrer eines Opel am Samstag kurz vor 20 Uhr an der Kreuzung Lessing-/Schillerstraße einen von rechts aus der Schillerstraße kommenden 18-jährige Fahrer eines Ford die Vorfahrt nicht gewährte, kam es zum Unfall. Durch die Kollision prallte der Ford noch gegen einen geparkten BMW. Dabei blieben die Beteiligten unverletzt, an den beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell