Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen zog sich eine 27-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntag um 17.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße zu. Eine 58-jährige Autofahrerin war nach rechts in eine Einfahrt abgebogen, ohne auf die auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrende Radlerin zu achten. Dies hatte zur Folge, dass die Radfahrerin gegen das Auto fuhr, mit dem Kopf gegen das Dach prallte und anschließend zu Boden fiel. Die Autofahrerin verständigte den Rettungsdienst und kümmerte sich um die Verletzte. Die Verletzte wurde anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell