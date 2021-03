Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unsittliches Verhalten

Baden-Baden (ots)

Sein Geschlechtsteil zeigte am Mittwoch kurz vor 14 Uhr ein Mann in der Ooser Bahnhofstraße gegenüber zwei Frauen. Sofort Hinzugerufene Polizeibeamte konnte den 20-jährigen Mann in Tatortnähe stellen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell