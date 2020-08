POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 28. August 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: PKW Aufbruch, mutmaßlichen Tatverdächtigen ermittelt

Donnerstag, 27.08.2020, gegen 10:45 Uhr

Am Donnerstag,27.08.2020, gegen 10:45 Uhr, bemerkte ein Zeuge, wie ein bis dahin unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Großen Kirchstraße zum Parken abgestellten PKW einschlug und dann das Innere des PKW offensichtlich nach Wertvollem durchsuchte. Anschließend habe sich die unbekannte Person mit einem Fahrrad in Richtung Kornmarkt entfernt. Aufgrund der abgegebenen guten Personenbeschreibung konnte eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, im Rahmen der Fahndung im Seeligerpark durch eine Streife der Polizei angetroffen werden. Der 49-jährige Tatverdächtige aus dem Bereich Seesen wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat gebracht. Hier wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen später entlassen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eines in der Brauergildenstraße abgestellten PKW eingeschlagen. Ob hier ein möglicher Tatzusammenhangt besteht müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.

Cremlingen: Autofahrer ohne Führerschein und mit 2,21 Promille unterwegs

Donnerstag, 27.08.2020, gegen 06:50 Uhr

Am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cremlingen einen 63-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto auf der Schapener Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 63-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel: Werkzeug aus Transporter entwendet

Mittwoch, 26.08.2020, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 27.08.2020, 11:00 Uhr

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26.08.2020, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 27.08.2020, 11:00 Uhr, gelangten bislang nicht ermittelte Täter auf unbekannte Art in einen Ford Transporter, der in der Straße Alter Weg zum Parken abgestellt war. Aus dem Transporter wurde diverses Werkzeug entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

