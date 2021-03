Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Scheibe beschädigt

Rastatt (ots)

Offenbar bei dem Versuch, sich unberechtigten Zugang zu einer Sporthalle in der Straße "Am Vogelsand" zu verschaffen, beschädigten Unbekannte eine Scheibe. Die ungebetenen Besucher trieben in der Zeit zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen ihr Unwesen und warfen offenbar rund 15 Zentimeter große Steine, um eine Beschädigung herbeizuführen. Das Sicherheitsglas hielt stand, sodass ein Eindringen in das Gebäude scheiterte. Der so entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Beamte des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen eines versuchten, besonders schweren Fall des Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 Zeugenhinweise entgegen.

