Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Führerschein alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Attendorn (ots)

Attendorn - In der Nacht zu Freitag (15.10.2021) wurde um 00:35 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW in der Finnentroper Straße angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Außerdem stand er erheblich unter Alkoholeinwirkung, so dass eine Blutprobe fällig wurde. Gegen den Fahrzeugführer und die Fahrzeughalterin, die die Nutzung des PKW zuließ, wurde eine Anzeige erstattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell