Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 57-Jähriger auf Parkplatz angefahren

Finnentrop (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bamenohler Straße in Finnentrop-Bamenohl ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag (15. Oktober) gegen 15.30 Uhr ein 57-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Zunächst beabsichtigte ein 86-Jähriger, mit seinem Pkw aus einer Parklücke auszuparken. Zeitgleich packte der 57-Jährige seine Einkäufe in den Kofferraum seines Fahrzeuges, das in einer gegenüberliegenden Parklücke geparkt war. Hinter ihm stand ein Einkaufswagen. Als der 86-Jährige zurücksetzte, touchierte dieser den Einkaufswagen und drückte ihn gegen den Mann. Dabei wurde der 57-Jährige verletzt. Er wurde von einem Rettungswagenteam vor Ort behandelt und beabsichtigte im Nachgang, einen Arzt aufzusuchen. An dem Pkw entstand zudem leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell