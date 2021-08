Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur-Gelbachtal: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kradfahrer

Montabaur (ots)

Am Samstag, 31.07.2021, gegen 18:10 Uhr kam es im Gelbachtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Ahrweiler schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der allein beteiligte Motorradfahrer in einer scharfen Linkskurve, zwischen den Ortsteilen Reckenthal und Wirzeborn, die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Kradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Bonner Klinikum geflogen werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

